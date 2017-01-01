SON DAKİKA

Beyaz Saray'dan İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'deki kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Spicer, bu saldırının "Kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu menfur saldırı gözardı edilemez" ifadesini kullandı.

Sözcü Spicer, kimyasal saldırılarla alakalı açıklamasında Suriye'deki bu "hain eylemlerin", Obama döneminin zayıflığının bir sonucu olduğunu ve şu aşamada "Suriye'de rejim değişikliğinin bir seçenek olmadığını" söyledi.