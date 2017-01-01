SON DAKİKA

04 NİSAN 2017
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Beyaz Saray, İdlib saldırısı için Obama yönetimini suçladı

Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırıyla ilgili ABD'den kınama mesajı yayınlarken Obama ekibinin Suriye politikalarına eleştiride bulunuldu

04 Nisan 2017 Salı, 18:58:32 Güncelleme: 19:37:36 HABERTURK.COM

Beyaz Saray'dan İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'deki kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Spicer, bu saldırının "Kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu menfur saldırı gözardı edilemez" ifadesini kullandı.

Sözcü Spicer, kimyasal saldırılarla alakalı açıklamasında Suriye'deki bu "hain eylemlerin", Obama döneminin zayıflığının bir sonucu olduğunu ve şu aşamada "Suriye'de rejim değişikliğinin bir seçenek olmadığını" söyledi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 13 dakika önce
    açıklamaya bak sanki bi hafta önce 200 adamı öldüren babamdı...
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