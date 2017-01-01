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DEAŞ Irak ordusunun helikopterini düşürdü! 2 pilot öldü
DÜNYA

DEAŞ, Irak ordusuna ait helikopteri düşürdü! 2 pilot öldü

Terör örgütü DEAŞ, Ekim 2016'da başlayan operasyondan beri Musul'da ilk kez Irak ordusuna ait bir helikopteri düşürdü

06 Nisan 2017 Perşembe, 16:15:40 Güncelleme: 19:00:46 HABERTURK.COM

Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın Irak ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğü ve olayda iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Associated Press kameramanı, helikopterin düştüğü anı kaydetti.

Reuters'ın Irak ordusunun açıklamasından aktardığına göre düşürülen helikopter, Musul'un batısında DEAŞ'la mücadele eden federal polise hava desteği sağlıyordu.

DEAŞ, Ekim 2016'da Musul'da örgüte karşı başlatılan operasyondan beri ilk kez helikopter düşürdü.

Örgütün 3 yıl önce ele geçirdiği ve sözde hilafet ilan ettiği Musul, DEAŞ'ın Irak'taki son kalesi konumunda.

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