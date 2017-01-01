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ABD'den Suriye'de güvenli bölge adımı

Suriye rejiminin İdlib'te gerçekleştirdiği kimyasal silahlı saldırının ardından ABD'nin güvenli bölge adımı atmaya hazırlandığı öğrenildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 21:45:17 Güncelleme: 22:50:58 HABERTURK.COM

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge için çok sayıda liderle görüştüğü belirtildi.

Liderlerin görüşmesinde gündemde Suriye'deki kimyasal saldırılar vardı. ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'te yaşanan kimyasal silah saldırısı nedeniyle askeri müdahale olabileceğini belirtmişti.

Pentagon da bu açıklamayı destekleyici nitelikte bir duyuru ile askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz" yorumunda bulundu.

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