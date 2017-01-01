ABD'den kritik açıklama: Suriye' rejimine uygun bir yanıt vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Esed'in gelecekteki rolü belirsiz. Yaptıklarından sonra çok açık bir şekilde görülmektedir ki, Suriye halkını yönetecek bir rolü yok." dedi.
Bakan Tillerson düzenlediği basın toplantısında, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'nin, Esed rejimi tarafından kimyasal silahların kullanıldığına dair hiçbir şüphesi olmadığını belirten Tillerson, "Elimizde bunu destekleyecek bilgiler var. Suriye rejimine uygun bir yanıt vermeyi düşünüyoruz" dedi.
Tillerson, "Esed'in gelecekteki rolü belirsiz. Yaptıklarından sonra çok açık bir şekilde görülmektedir ki, Suriye halkını yönetecek bir rolü yok." ifadesini kullandı.
Rusya'ya çağrıda bulunan Tillerson, "Esed'e olan desteğini çok iyi düşünüp değerlendirmelidir." dedi.
"ESED'E KARŞI ULUSLARARASI ÇABA GEREKİYOR"
Bu açıklamaları üzerine Tillerson'a, ABD'nin Esed'e karşı nasıl bir yol izleyeceği soruldu.
Esed rejimine karşı uluslararası bir çabaya ihtiyaç olduğunu belirten Tillerson, şunları kaydetti:
"Bu süreç uluslararası bir çaba gerektiriyor. Suriye'de DEAŞ'ın ortadan kaldırılması ve ülkede daha fazla iç savaşın önüne geçecek istikrarın sağlanması gerekiyor. Daha sonra ise Esed'in ayrılmasını sağlayacak politik bir sürecin, ortak bir çalışmayla sağlanması lazım."
Tillerson, Esed'e karşı uluslararası bir koalisyonun sağlanması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
Rex Tillerson, kimyasal silah kullanılmasının çok ciddi bir sorun olduğunu ve buna ciddi bir cevap verilmesi gerektiğini söyledi.
LAVROV İLE GÖRÜŞME
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la İdlib’de düzenlenen kimyasal silah saldırısını ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Tillerson ve Lavrov arasındaki görüşmenin çarşamba günü gerçekleştiğini açıkladı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi vermeyen yetkili, Tillerson’un 12 Nisan’da Moskova’da Lavrov’la yüz yüze görüşeceğini kaydetti.
Sabah saatlerinde Pentagon’a telekonferansla bağlanan ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Joseph Scrocca, "ABD’nin sahadaki komutanlarının, askeri bir adım atılması durumdan Esed rejimine karşı bölgedeki kuvvetleri korumak üzere güvenlik önlemlerini gözden geçirdiğini" ifade etmişti.
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Misafir 8 saat önceve ABD, rejime ait hava üssünü 50 füze ile patlattı. Hadi bakalım, sonumuz hayrola00
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Misafir 10 saat öncebu olay çok tanıdık geldi bana.hep aynı terane.00
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Misafir 11 saat önceamerikanın yapacağı en fazla şey rusya ile anlaşıp(rus askeri olmayan bi bölge üzerine) bir iki füze sallamak sonrada bak işte vurduk bi daha kimyasal atmayın der ve her şey kaldığı yerden devam eder neden çünkü ölenler müslüman ve savaş demek böyle devletler için para demektir00
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Misafir 12 saat önceEsad'ın kimyasal silahı yokki atsın.hepsi rusya ve amerikanın gözetiminde suriyeden çıkarıldı.Suriyeye girmek için bahane bunlar.Madem birleşmiş milletler kimyasal silahlara bu kadar karşı birleşmiş milletler güvenlik konseyinin beş daimi üyesi olan İngiltere,Çin,ABD,Rusya ve Fransanın hepsinde neden nükleer silah var ve hiçbiri nükleer silahtan vazgeçmiyor…00
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Misafir 13 saat önceKimyasalı büyük ihtimal Esad atmadı dünya savaşına hazır olsun herkez ABD bu bahaneyle girecek Türkiye'yle anlaştı Rusya İRAN yedirmiycek90
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Misafir 13 saat önceEsad böyle bir şeyi yapacak kadar aptal olamaz. Sanki başka birşey60
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Misafir 14 saat önceİraktada aynisini yaptilar.60
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Misafir 14 saat önceÖnce İranı vursunlar yılanın başı onlar...66
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Misafir 14 saat önceHazır bari İranıda vurun çünkü küimyasal silahları İran üretti...66