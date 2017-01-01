Şanslı aile piyangoyu üçüncü kez kazandı!

Kanada’da bir çift, piyangodan üçüncü kez ikramiye kazandı. Daha önce 4 arkadaşıyla 1989 yılında kazandıkları 128 bin Kanada Doları’nı (353 bin TL) paylaşmış olan Douglas Fink, eşi Barbara Fink’le de 2010 yılında 100 bin Kanada Doları (275 bin TL) tutarında ödül kazanmıştı. Çift, bu kez 8.1 milyon Kanada Doları (22.5 milyon TL) değerinde ikramiye kazandı.

Alberta Eyaleti’nin başkenti Edmonton’da yaşayan çift, şimdiye kadar kazandıkları en büyük miktardaki bu parayı çocuklarının geleceği için kullanacaklarını ifade etti. Gazete Habertürk'ün haberine göre Barbara Fink, piyango kuruluşundan yetkililere yaptığı açıklamada “Kızlarımız ve torunlarımızın geleceğinin güvence altına alındığından emin olmak istiyoruz” dedi. Douglas Fink ise “Barbara yeni bir ev istiyor, yeni bir ev alacağız” diye konuştu. Şanslı çift, 6 rakamı da doğru tahmin eden 2 bilet sahibinden biriydi. Diğer kazanan biletin Kanada’nın Ontario Eyaleti’nde satıldığı belirtiliyor.