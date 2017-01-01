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Twitter, Donald Trump'a dava açtı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Donald Trump karşıtı bir hesabın kime ait olduğunu açıklamasını talep eden ABD yönetimine dava açtı

07 Nisan 2017 Cuma, 03:52:36 Güncelleme: 03:55:42 AA

San Francisco merkezli Twitter, Trump karşıtı paylaşımlarda bulunan "@ALT_uscis" isimli kullanıcısının gerçek kimliğini açıklamamak için mahkemeye başvurdu.

San Francisco'daki bir federal mahkemeye sunulan dilekçede, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansının (CBP) geçen ay Twitter'a söz konusu kullanıcısının hesap erişim bilgileri, telefon numarası, adresi ve IP adresini talep eden bir celpname gönderdiği ifade edildi.

Twitter'ın bu talebi konuşma özgürlüğüne karşı bir tehlike oluşturduğu gerekçesiyle reddettiği belirtilen mahkeme belgesinde, "ABD Anayasası'nın birinci maddesi tarafından Twitter kullanıcılarına ve Twitter'ın kendisine verilen konuşma özgürlüğü, siyasi görüşleri isimsiz veya takma isimle yayma hakkını kapsar." ifadesine yer verildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin (USCIS) alternatifi anlamına gelen "@ALT_uscis" adlı Twitter kullancısının takipçi sayısı, davaya ilişkin haberlerin ardından hızla 40 binden 60 bine yükseldi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Twitter'dan yaptığı açıklamada şirketi kararından dolayı kutlayarak, "@ALT_uscis" isimli kullanıcıyı temsil etmek üzere davaya katılacağını duyurdu.

Trump yönetiminin göçmenlere ve mültecilere yönelik politikalarını eleştiren "@ALT_uscis" kullanıcısının ACLU'nun bu tweetini yeniden paylaşması dikkati çekti.

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