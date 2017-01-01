ABD'nin, İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından Suriye'yi 59 Tomahawk füzesiyle vurmasıyla ilgili ilginç bir detay yayınlandı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer, Başkan Donald Trump ve ABD Ulusal Güvenlik Ekibi'nin bir fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafta ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve yine Trump'ın danışmanlarından Steve Bannon gibi üst düzey isimlerin olduğu görülüyor.

CNN'in haberine göre, Suriye'de Esed rejimine ait Şayrat Havaüssü'ne düzenlediği saldırının takip edildiği odadaki kişiler bir ekrandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'la görüşüyor.

BİN LADİN OPERASYONUNU HATIRLATTI

Basın Sekreteri Sean Spicer'ın yayınladığı bu fotoğraf, 2011 yılında Obama yönetiminin yayınlanan bir başka fotoğrafını hatırlattı.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile kurmayları benzer bir biçimde Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda takip etmişti.

Ancak Trump ve kurmaylarının operasyonu Trump'ın Florida'daki özel tatil yeri olan Mar-A-Lago'da takip ettikleri belirtildi. Trump'ın sık sık ziyaret ettiği Mar-A-Lago, istihbarat örgütleri tarafından güvenli hale getirilmiş ve gizli devlet işlerinin de Trump'ın Florida'daki resortundan yapılabileceği bildirilmişti.