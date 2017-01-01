09 NİSAN 2017
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carl vinson
DÜNYA

Pasifik'te sular ısınıyor! ABD uçak gemisi rota değiştirdi!

ABD'nin Carl Vinson uçak gemisi görev grubuna, teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak Batı Pasifik’e yönelmesi emri verildi

09 Nisan 2017 Pazar, 10:20:36 Güncelleme: 10:34:34 HABERTURK.COM

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'na Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini verdi.

PACOM sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham yaptığı yazılı açıklamada “ABD Pasifik Komutanlığı, Carl Vinson’un, teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak Batı Pasifik’e yönelmesi emrini verdi” dedi.

Üçüncü Filo’ya bağlı Carl Vinson’un Batı Pasifik’teki menfaatlerini koruma amacıyla hareket ettiğin ifade eden Benham açıklamasında, “Bölgedeki bir numaralı tehdit dikkatsiz, sorumsuz, istikrarsızlığa yol açan füze testleri ve nükleer silah elde etmek çalışmaları dolayısıyla Kuzey Kore’dir.” dedi.

Kuzey Kore en son 5 Nisan’da orta menzilli Scud füzesini denemiş ve söz konusu füze 40 mil uçtuktan sonra infilak edip Japon Denizi’ne düşmüştü.

Diğer taraftan Pyongyang, 6 Mart’ta da dört balistik füze fırlatmış ve füzeler denize düşmeden önce 620 mil uçmuştu.

ABD en uzun menzile ulaşan füze denemesi olarak tanımladığı bu denemeden sonra, yaklaşık bir yıldır görüşmeleri devam eden Termal Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin (THAAD) Güney Kore'ye yerleştirilmesi sürecini hızlandırmıştı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 4 saat önce
    1 ŞEY YAPAMAZ GÖVDE GÖSTERİSİ BUNLAR ARTIK KİMSE YEMİYOR
  • Misafir 4 saat önce
    Nükleer silah şart. Pakistan yetiş
  • Misafir 5 saat önce
    Batsın bu dünyaa bitsin bu kabus ağlatıpda gülene yazıklar olsun
  • Misafir 5 saat önce
    iki deli dünya harbi çıkaracaklar Meşhur ata sözü havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getirir
  • Misafir 5 saat önce
    Pozisyon güçlendirmesi yapıyorsun amerika. Hala en güçlü benim diyorsun...
  • Misafir 6 saat önce
    Her bir şeyden çıkan ABD
  • Misafir 7 saat önce
    bunlar hep bir oyun kesinlikle bunlar birrbirini vurmazçünkü bunların amacı türkiye yemek bunlar hep yem
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