Pasifik'te sular ısınıyor! ABD uçak gemisi rota değiştirdi!

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'na Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini verdi.
PACOM sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham yaptığı yazılı açıklamada “ABD Pasifik Komutanlığı, Carl Vinson’un, teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak Batı Pasifik’e yönelmesi emrini verdi” dedi.
Üçüncü Filo’ya bağlı Carl Vinson’un Batı Pasifik’teki menfaatlerini koruma amacıyla hareket ettiğin ifade eden Benham açıklamasında, “Bölgedeki bir numaralı tehdit dikkatsiz, sorumsuz, istikrarsızlığa yol açan füze testleri ve nükleer silah elde etmek çalışmaları dolayısıyla Kuzey Kore’dir.” dedi.
Kuzey Kore en son 5 Nisan’da orta menzilli Scud füzesini denemiş ve söz konusu füze 40 mil uçtuktan sonra infilak edip Japon Denizi’ne düşmüştü.
Diğer taraftan Pyongyang, 6 Mart’ta da dört balistik füze fırlatmış ve füzeler denize düşmeden önce 620 mil uçmuştu.
ABD en uzun menzile ulaşan füze denemesi olarak tanımladığı bu denemeden sonra, yaklaşık bir yıldır görüşmeleri devam eden Termal Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin (THAAD) Güney Kore'ye yerleştirilmesi sürecini hızlandırmıştı.
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Misafir 4 saat önce1 ŞEY YAPAMAZ GÖVDE GÖSTERİSİ BUNLAR ARTIK KİMSE YEMİYOR00
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Misafir 4 saat önceNükleer silah şart. Pakistan yetiş00
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Misafir 5 saat önceBatsın bu dünyaa bitsin bu kabus ağlatıpda gülene yazıklar olsun00
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Misafir 5 saat önceiki deli dünya harbi çıkaracaklar Meşhur ata sözü havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getirir00
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Misafir 5 saat öncePozisyon güçlendirmesi yapıyorsun amerika. Hala en güçlü benim diyorsun...00
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Misafir 6 saat önceHer bir şeyden çıkan ABD00
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Misafir 7 saat öncebunlar hep bir oyun kesinlikle bunlar birrbirini vurmazçünkü bunların amacı türkiye yemek bunlar hep yem69