'ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyoruz'

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Rusya'nın ABD ile Suriye'de askeri eylemlere girmeyi planlamadığını, Rus Hava Kuvvetleri'nin görevinin Suriye´de terörle mücadeleye destek vermek olduğunu bildirdi.

Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'de ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyor. Bizim görevimiz Suriye´ye terörle mücadelede destek vermektir, biz bu görevi yerine getirmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Karadeniz Filosu´na ait "Admiral Grigoroviç" gemisi, Türk gemilerinin Novorossiysk ziyareti sırasında Rus-Türk tatbikatlarına katıldıktan sonra Akdeniz´deki Askeri Deniz Filosu´na dahil edildi.