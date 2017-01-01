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'ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyoruz'

ABD'nin Suriye rejimine ait havaalanını vurmasının ardından gerilen Rusya ilişkileri sonrası Savunma ve Günvelik Komitesi Başkanı Ozerov'den açıklama geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:23:05 Güncelleme: 19:24:20 DHA

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Rusya'nın ABD ile Suriye'de askeri eylemlere girmeyi planlamadığını, Rus Hava Kuvvetleri'nin görevinin Suriye´de terörle mücadeleye destek vermek olduğunu bildirdi.

Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'de ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyor. Bizim görevimiz Suriye´ye terörle mücadelede destek vermektir, biz bu görevi yerine getirmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Karadeniz Filosu´na ait "Admiral Grigoroviç" gemisi, Türk gemilerinin Novorossiysk ziyareti sırasında Rus-Türk tatbikatlarına katıldıktan sonra Akdeniz´deki Askeri Deniz Filosu´na dahil edildi.

 

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