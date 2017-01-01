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G7 ülkelerinden kritik Esed kararı!
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G7 ülkelerinden kritik Esed kararı!

Fransa Dışişleri Bakanı, G7 ülkelerinin Esed konusunda anlaştığını söyledi

11 Nisan 2017 Salı, 12:52:16 Güncelleme: 14:07:36 HABERTURK.COM

İtalya'da yapılan G7 toplantısının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault önemli açıklamalar yaptı.

Ayrault, G7 ülkelerinin Esed'in Suriye'nin geleceğinde rolü olamayacağı konusunda anlaştığını söyledi. Ayrault ayrıca, Rusya'nın Suriye konusunda ikiyüzlü davrandığını ve sorumluluklarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun Suriye'de ateşkesi hayati önemde gördüğünü ifade etti. Ayrault ayrıca, ABD'nin geçtiğimiz hafta Suriye'ye düzenlediği saldırının savaşı bitirmek için küçük bir pencere araladığını söyledi.

G7'nin içerisinde, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, Japonya ve İtalya yer alıyor. Birlikte ayrıca Avrupa Birliği de temsil ediliyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 39 dakika önce
    Reisim. yıllardır siz ve sizingibilere bunu söylüyordu. sonunda anladınız
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