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Suriye'den Moskova'ya kritik ziyaret!
DÜNYA

Suriye'den Moskova'ya kritik ziyaret!

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'in Moskova'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi

11 Nisan 2017 Salı, 15:09:22 Güncelleme: 16:06:18 HABERTURK.COM

Reuters'ın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim'in yakın bir tarihte Moskova'ya resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. 

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamada, görüşmelerin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silahlı saldırı ve sonrasında ABD'nin Suriye'deki hava üssüne düzenlediği füze saldırısı üzerinde odaklanılacağı bildirildi. 

MOSKOVA'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bu haftasonu Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının Moskova'da bir araya geleceğini bildirdi.

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