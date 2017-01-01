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Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Zamanı geldi
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Donald Trump: Suriye'de iç savaşı bitirme zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki iç savaşla ilgili kritik bir açıklama yaptı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 23:24:08 Güncelleme: 23:42:04 AA

ABD Başkanı Donald Trump, " Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Suriye rejimine ait havaalanına yapılan saldırıyla ilgili konuşan Trump, "Suriye'ye hava saldırısı doğru bir hamleydi şüphem yok" dedi.

Rusya ile ilişkilere değinen ABD Başkanı, "Rusya ile ilişkilerimiz en düşük seviyeye indi" ifadelerini kullandı.

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