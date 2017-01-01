15 NİSAN 2017
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Hasan Ruhani
DÜNYA

Ruhani: İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak

ABD Başkanı Trump'ın İran'daki nükleer füze anlaşmasını eleştirmesinin ardından, İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıklama yaptı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 21:37:51 Güncelleme: 21:40:05 İHA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran'daki nükleer anlaşmayı eleştirerek, ABD'nin, seçim kampanyasındaki İran'ın füze programını durduracağını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer füze programına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak" ifadelerini kaydetti. Ruhani, "İran silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi sadece ülkeyi savunmak amaçlı ve füze ve uçak inşa etmek için hiç kimseden izin istemeyiz" diye konuştu.

İran'ın saldırgan hedeflerinin olmadığını belirten Ruhani, ancak barışın tek yönlü bir yol olmadığını kaydetti. Ruhani, diğer tarafın barışçıl olmadığını bu yüzden ihtiyatlı olma ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

ABD Senatosu, İran'a balistik füze fırlatmaları ve diğer nükleer olmayan faaliyetler karşısında yeni yaptırımlar koymak için yayınlanan bir tasarıyı, cumhurbaşkanlığı seçimleri endişesiyle erteledi. İran ise füze testlerinin nükleer anlaşma kapsamında olmadığını söyledi.

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