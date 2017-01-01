25 NİSAN 2017
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Beyaz Saray
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Beyaz Saray'dan 1915 olaylarına ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 1915 olaylarına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamanın ABD'nin önceki yönetimlerinin açıklamaları ile tutarlı olduğunu söyledi

25 Nisan 2017 Salı, 05:49:53 Güncelleme: 05:52:42 AA

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 1915 olaylarına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamayla ilgili, "Yapılan açıklama, bizden önceki yönetimlerin açıklamalarıyla tutarlıdır. Eğer Başkan Obama, Başkan Bush ve diğerlerinin (1915 olaylarıyla ilgili) kullandığı dile bakarsanız Başkan'ın (Trump) kullandığı dil ile örtüştüğü görülür." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Spicer, bir soru üzerine Trump'ın 1915 yılı olaylarıyla ilgili açıklamasının önceki ABD yönetimleriyle olan benzerliğine dikkat çekti.

"Yapılan açıklama, bizden önceki yönetimlerin açıklamalarıyla tutarlıdır. Eğer Başkan Obama, Başkan Bush ve diğerlerinin (1915 olaylarıyla ilgili) kullandığı dile bakarsanız Başkan'ın (Trump) kullandığı dil ile örtüştüğü görülür." şeklinde konuşan Spicer, bu bakımdan açıklamanın normal olduğu yorumunu yaptı.

Fransa'daki seçimlerle ilgili bir soruya da cevap veren Spicer, "Fransa'nın yeni liderinin kim olacağına Fransız halkı karar verecektir. Biz, kim seçilirse onunla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Spicer ayrıca, çarşamba günü Trump'ın Beyaz Saray'da Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere 100 Senato üyesini ağırlayacağını ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Savunma Bakanı Jim Mattis, Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın brifing vereceğini sözlerine ekledi.

Spicer ayrıca, Kuzey Kore'de son günlerde 3. Amerikan vatandaşının da göz altına alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Pekin'in bu konuda çok yardımcı olduğunu ve konuyu özellikle Dışişleri Bakanlığının yakından takip ettiğini belirtti.

Öte yandan öğle saatlerinde Trump'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin New York'taki daimi temsilcilerini Beyaz Saray'daki yemekte ağırladığı bildirildi.

Görüşmeye Trump'ın yanı sıra eşi Melania Trump, damadı ve danışmanı Jared Kushner, Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ın ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile üye ülkelerin temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

Yemekte özellikle Suriye ve Kuzey Kore ile ilgili gelişmelerin detaylı olarak ele alındığı belirtildi.

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