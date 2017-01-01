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Dışişleri'nden Trump'ın 1915 olayları açıklamasına tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Donald Trump'ın '1915 Olayları' açıklamasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 Ermeni olayları hakkında "büyük felaket" yorumu yapmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 23:43:01 Güncelleme: 23:51:09 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Açıklamada "Tek taraflı tarih anlatılarına itibar edilmemeli" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

"ABD Başkanı Trump’ın “1915 Olayları” hakkında 24 Nisan 2017 günü yaptığı yazılı açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Yeni ABD Yönetimi’nden şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz.

Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde düzenlenen törenle, hak ettikleri saygıya uygun biçimde anıldıklarını ABD Yönetimi’ne hatırlatıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu törene ilettiği mesaj Türkiye’nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır."

 

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