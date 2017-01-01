26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
marine le pen
DÜNYA

Le Pen taktik değiştirdi, onlardan oy istedi!

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna iki haftadan az bir süre kalmışken, aşırı sağcı aday Marine Le Pen, Komünist Parti seçmenine seslendi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:36:12 Güncelleme: 11:51:29 İHA

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura çıkan Marine Le Pen, ilk turda yüzde 19.2 ile dördüncü olan Komünist Parti adayı Jean Luc Melenchon'un seçmenlerine seslenerek oy istedi.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 19.2 ile dördüncü olan Komünist Parti adayı Jean Luc Melenchon, ikinci tur için herhangi bir adaya destek çağrısında bulunmazken, kendinden sadece 2.5 puan fazla oy oranı ile ikinci tura çıkan aşırı sağ parti Ulusal Cephe (FN) adayı Marine Le Pen Komünist Parti seçmenine seslendi.

Televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya yolu ile seslenen Le Pen, Komünist Parti seçmenine kapitalist ve Avrupa destekçisi bulduğu Emmanuel Macron'a oy verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Melenchon'a yakın fikirleri olduğunu savunan ve yeni seçim stratejisi güden Le Pen, ayrıca yeni afişler ile Melenchon'un programı ile ortak noktalarını paylaştı. Kendi fotoğrafı ile Melenchon'un fotoğrafının bulunduğu afişte ortak fikirler listelenip seçmenlerin "Melenchon ile ortak programı olan Le Pen'e" oy vermesi gerektiği ve "kapitalist sisteme hizmet eden Macron'a" oy vermenin Melenchon'un fikirlerine zıt bir davranış olduğu fikri oluşturuldu.

Le Pen'in milletvekili yeğeni Marion Le Pen, Salı günü verdiği bir röportajda Komünist Parti ile ortak hiçbir vizyon sunmadıklarını dile getirmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, oy verirken kendi partisini unuttu!
DÜNYA

Fransa'da olay kare! Cumhurbaşkanı oy verirken...
Aşırı sağcı Le Pen'den istifa kararı
DÜNYA

Aşırı sağcı Le Pen'den flaş karar
Sonuçlar belli oldu Fransızlar sokağa indi!
DÜNYA

Sonuçlar belli oldu Fransızlar sokağa indi!
Fransa seçimlerinde çıplak protesto!
DÜNYA

Sandık başında çıplak protesto!
Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başında
DÜNYA

Avrupa Birliği'nin varlık-yokluk seçimi için oylama ...
Fransa'da çatışma: 1 polis öldü, 2 polis yaralandı
DÜNYA

İşte Paris'teki çatışma sırasında çekilen görüntüler
Bakan Çelik açıkladı: AB ile kapsamlı görüşmeler başlayacak
DÜNYA

BAKAN ÇELİK AÇIKLADI: AB İLE KAPSAMLI GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!
Gerilimde son perde: Alman bakandan Netanyahu'ya misilleme
DÜNYA

GERİLİMDE SON PERDE: ALMAN BAKANDAN NETANYAHU'YA MİSİLLEME
Le Pen taktik değiştirdi, onlardan oy istedi!
DÜNYA

LE PEN TAKTİK DEĞİŞTİRDİ, ONLARDAN OY İSTEDİ!
Fransa: Esed'in sarin gazı kullandığı şüphe götürmez
DÜNYA

FRANSA: ESED'İN SARİN GAZI KULLANDIĞI ŞÜPHE GÖTÜRMEZ
Türkiye-AB ilişkilerinde kritik gün Cuma!
DÜNYA

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE KRİTİK GÜN CUMA!