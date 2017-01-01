28 NİSAN 2017
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Birleşmiş Milletler Makedonya
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BM'den Makedonya açıklaması

Birleşmiş Milletler, Makedonya'da milletvekillerinin darbedilmesi ile ilgili demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddetin kabul edilemeyeceği açıklamasında bulundu

28 Nisan 2017 Cuma, 04:15:40 Güncelleme: 04:31:40 AA

Birleşmiş Milletler (BM), Makedonya Meclisi Başkanlığı seçimi sonrası bazı vekillerin rehin alınıp darbedilmesine ilişkin, demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Makedonya meclisinde yaşanan olayları büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek itidal çağrısında bulundu.

Dujarric, "Demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddet kabul edilemez. Bütün siyasi güçlere anlaşmazlıkları anayasaya bağlı kalarak demokratik yollarla çözmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA, olayların ardından aralarında milletvekili ve basın mensuplarının da bulunduğu 42 kişinin tıbbi yardım için hastanelere başvurduğunu duyurmuştu.

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