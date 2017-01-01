29 NİSAN 2017
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Türkiye Suriye sınırı
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Türkiye-Suriye sınırında devriye nöbeti

Terör örgütü PYD'nin Türkiye sınırlarındaki hudut karakollarına saldırmasının ardından koalisyon güçleri sınır hattında devriye nöbeti tutmaya başladı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:23:57 Güncelleme: 18:32:33 AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Türkiye ve Suriye sınırında devriye nöbeti tuttukları bildirildi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri, (Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD'nin önderliğini yaptığı) Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ve Türkiye arasındaki çatışma ve güvenlik güçlerinin sınırdan birbirlerine ateş açtığı yönündeki haberleri anlayabilmek için Suriye ve Türkiye sınırında devriye nöbeti tutmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Devriyenin sebebini, " DEAŞ'a karşı mücadelede en fazla güvendiğimiz iki ortağın arasındaki gerginliği durdurmak" sözleriyle açıklayan CENTCOM, taraflara, DEAŞ'a karşı yoğunlaşma çağrısında bulundu.

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