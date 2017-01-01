29 NİSAN 2017
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Le Pen'e oy verilmesini engellemek için 3 saat havladı

Fransız performans sanatçısı Olivier de Sagazan, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen'e oy verilmesini engellemeyi amaçlıyor

29 Nisan 2017 Cumartesi, 20:23:04 Güncelleme: 20:25:10 AA

Fransa'nın başkenti Paris'te bir performans sanatçısı, cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesini istemek için 3 saat köpek gibi havladı.

Ressam, heykeltraş ve performans sanatçısı olan Olivier de Sagazan performansını, önemli şirketlerin merkezleri ile büyük bir alışveriş merkezinin bulunduğu La Defense semtinde gerçekleştirdi.

Le Parisien gazetesine açıklamada bulunan Sagazan, "Bu, Ulusal Cephe'yi engellemek için Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı. Macron'a karşı bir sempati hissettiğimden değil, fakat o Marine Le Pen'den daha az kötü, bu tartışılmaz." dedi.

Havlamanın sanatta Dadaist akıma gönderme yapan bir görüntü olduğunu belirten Olivier de Sagazan, normalde kötü birşey hissedildiğinde köpeklerin havladığını hatırlattı.

Havlarken kendisini izleyen insanların kendisine katılmasını isteyen Sagazan, bu talebine ise çok destek bulamadı.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

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