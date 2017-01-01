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Donald Trump
DÜNYA

Donald Trump'tan şaşırtan Kim Jong-un açıklaması!

ABD ile Kuzey Kore arasındaki 'nükleer füze' gerilimi her geçen gün artarken, ABD Başkanı Trump, doğru koşullar altında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmekten onur duyacağını ifade etti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:39:11 Güncelleme: 20:40:58 AA

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un için, "Eğer onunla görüşmem uygun olsaydı, doğru koşullar altında bunu kesinlikle yapardım. Bunu yapmaktan onur duyardım." dedi.

Amerikan Bloomberg kanalına verdiği mülakatta Trump, son günlerde ABD ile tansiyonun giderek arttığı Kuzey Kore hakkında açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmeye açık olduğunu kaydeden Trump, "Eğer onunla görüşmem uygun olsaydı, doğru koşullar altında bunu kesinlikle yapardım. Bunu yapmaktan onur duyardım." ifadelerini kullandı.

Birçok siyasi figürün bunu asla dile getirmeyeceğini belirten Trump, "Fakat size şunu söylüyorum ki doğru koşullar altında onunla görüşürdüm." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalarda Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye karşı oluşturduğu sert söylem ve Trump'ın "askeri müdahale de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğu" şeklindeki sözleri dikkati çekiyor.

Washington yönetimi, Çin'in Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanarak bu ülkeyi nükleer programdan geri döndürebileceğini ifade ediyor.

Geçen hafta alışılmadık şekilde ABD Senatosunun 100 üyesini birden Beyaz Saray'a davet ederek kapsamlı bir Kuzey Kore brifingi veren Trump yönetimi, Pyongyang'ın nükleer programından geri adım atmaması halinde ülkeye yeni yaptırımlar uygulayabileceğinin sinyalini vermişti.

 

 

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