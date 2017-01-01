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ABD'den YPG'ye yeni askeri destek!

Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri, ABD'nin 48 askeri araç ve 250 askerden oluşan bir konvoyunun terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Malikiye'ye ulaştığını bildirdi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 21:30:10 Güncelleme: 21:31:19 AA

Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri (LCC), ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren PYD/PKK terör örgütüne, 48 araç ve 250 askerden oluşan yeni bir destek konvoyu sevk ettiğini kaydetti.

LCC'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Suriye-Irak sınırında Semalka sınır kapısından giriş yapan ABD konvoyu, Haseke'nin doğusundaki Malikiye'ye ulaştı.

Açıklamada, konvoyda 48 askeri araç ve 250 askerin bulunduğu belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de ABD, Türkiye'nin Suriye'nin Karaçok bölgesindeki PKK hedeflerini vurmasının hemen ardından terör örgütüne 22 TIR silah, mühimmat ve araç desteği sağladı.

Terör örgütüne silah, mühimmat ve eğitim desteği veren ABD'nin, Türkiye'nin sınır ötesi önleyici müdahalesinden sonra PYD/PKK'ya desteğini arttırması dikkati çekiyor. Karaçok ve Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK hedeflerini vurmasının ardından terör örgütünün, sınır hattındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını hedef alan saldırılarında Amerikan yapımı TOW füzesi kullandığı ortaya çıkmıştı.

Geçen aylarda ABD, terör örgütünü çoklu roket atar rampaları, 80 ve 120 milimetre havan, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri ile Humwee tipi askeri araçlar ve Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılarla desteklemişti.

ABD, Türkiye'nin çeşitli kez talep etmesine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin tank savar füzelerini de terör örgütüne sağlıyor.

ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PYD/PKK militanları, ülke genelinde "SDG" adını kullanıyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoğu sınırındaki Haseke'den başlayarak Hatay'ın karşısına kadar, sınır hattında uzanan bir hakimiyet bölgesi kurmayı hedefliyor.

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