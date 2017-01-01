Venezuela'da Chavez heykeli parçalandı!

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da yaklaşık bir aydır süren hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 37'ye yükseldi.

Son olarak Hecder Lugo isimli 20 yaşındaki bir protestocunun kafasından vurularak öldüğü açıklandı. 37 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda şu ana kadar 717 kişi yaralandı. 152 kişinin ise hala gözaltında olduğu tahmin ediliyor.

Olağanüstü günler geçiren Güney Amerika ülkesinde, protesto gösterileriyle birlikte ülke çapında yoğun yağma olayları görüldüğü belirtiliyor.

Başkan Maduro karşıtları, ülkede bir süredir devam eden derin ekonomik krize karşı sokağa çıkarak hükümetin istifasını istemiş, protestoları ABD'nin organize ettiğini savunan Maduro hükümeti ise yeni bir anayasa için çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Muhalifler, Maduro hükümetinin yeni anayasa planını 'büyük bir sahtekarlık' olarak nitelemişlerdi.

CHAVEZ HEYKELİ PARÇALANDI

Öte yandan Cuma günü ülkenin petrol üretici şehirlerinden biri olan Zulia'da sembolik bir olay yaşandı. Bir grup genç, 1998-2013 yılları arasında ülkeyi yöneten sosyalist lider Hugo Chavez'in heykelini yıktı ve parçaladı.

Chavez, 2013'te kanser nedeniyle hayatını kaybettikten sonra Nicolas Maduro görevi devralan isim olmuştu.