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Putin'den Filistin açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edecek

11 Mayıs 2017 Perşembe, 21:10:51 Güncelleme: 21:14:38 AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Putin, Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki devlet olarak İsrail ve Filistin'in huzur içinde olmasının, bölgenin istikrarı ve güvenliği için vazgeçilemez bir koşul olduğunu belirtti.

İsrail-Filistin sorununa, sadece uluslararası hukuka dayalı siyasi bir çözüm olabileceğini vurgulayan Putin, "Bu nedenle ikili ilişkileri desteklemek ve tek taraflı adımlardan kaçınmak önem arz ediyor. Rusya, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"KAPSAMLI, ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da İsrail'in yayılmacı politikasına devam etmesi ve Filistin'i ekonomik yollarla boğma çabaları ışığında, bölgedeki son duruma ilişkin Putin'e bilgi verdiğini söyledi.

Abbas, tüm bu yaşananların, İsrail ve Filistin arasındaki mevcut sorunları çözme ve bölgede barışı sağlama şansını zayıflattığına dikkati çekti.

Uluslararası hukuka dayalı, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm istediklerini kaydeden Abbas, bu amaca hizmet edecek her türlü platformu değerlendirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Abbas, geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye de değinerek, "Trump'a, İsrail ile aramızdaki çatışmaya son verecek tarihi bir anlaşma yapmak için her türlü çabayı göstermeye ve kendisiyle iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Trump'ın bu konuda bize yardımcı olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

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