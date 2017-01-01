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AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı Vella: Türkiye, Avrupa için stratejik bir ortak ve sorunları diplomatik yolla ele almalıyız

11 Mayıs 2017 Perşembe, 22:11:52 Güncelleme: 22:15:52 AA

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella, Türkiye'nin Avrupa için stratejik bir ortak olduğunu ifade ederek, "Sorunları diplomatik yolla ele almalıyız." dedi.

Vella, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB ile ilişkilerin geleceğine Türk halkı ve yetkililerinin karar verebileceğini, konuya böyle bakmanın Türkiye'nin egemenliğine saygı gereği olduğunu söyledi.

Bununla beraber 28 Nisan'da Malta'da yapılan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantıda, AB'nin Türkiye'yle iletişim kanallarını açık tutmak istediği mesajını verdiğini belirten Vella, Türkiye ile görüşmeye ve meseleleri tartışmaya açık olduklarını vurguladı.

Alınan bazı kararların ilişkilere zararı dokunmasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Vella, "AB ve Türkiye arasında güçlü bir ilişki var. Türkiye, Avrupa için stratejik bir ortak ve sorunları diplomatik yolla ele almalıyız." diye konuştu.

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