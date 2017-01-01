9NEWS'in haberine göre, olay Avustralya'nın Sidney kentinin kuzeybatısında yaşandı.

HELİKOPTERLE İNDİ

Vatandaşların şaşkın bakışları altında bir helikopter, fast food restoranının bahçesine indi. Helikopterin içinden çıkan pilot, restorandan siparişini aldıktan sonra tekrar helikoptere bindi ve havalanarak oradan uzaklaştı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Avustralya Sivil Havacılık Güvenli Uçuş İdaresi, pilotun restoranın sahibinden izin alması gerektiği için yasaları ihlal etmiş olabileceğini ileri sürdü.



Fast food şirketinin Avustralya sözcüsü Skye Oxenham, fast food zincirinin tüm müşterileri ağırladığını söyledi. Oxenham, yaptığı açıklamada, "Tüm müşterilerimiz, restoranlarımıza güvenli bir şekilde gelip gittikleri sürece memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.