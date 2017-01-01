Hırvatistan’da halk sandık başına gitti

Hırvatistan’da halk, yerel seçimler için sandık başına gitti.

Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için toplamda 47 bin 601 adayın yarıştığı seçimde, TSİ 08.00’den itibaren oy kullanma işlemleri başladı.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulundan (DIP) yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de 612, ülke genelinde ise 6 bin 618 sandıkta oy kullanılabileceği belirtildi.

Seçimlere 126 siyasi parti katılırken, 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Seçimde 3 milyon 719 bin 157 seçmenin oy vermesi öngörülüyor.

DIP’in açıklamasında, seçimde 12 binin üzerinde yerli ve yabancı gözlemcinin görev yapacağı bildirildi.

Sandıklar, TSİ 20.00'de kapanacak.