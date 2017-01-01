ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hırvatistan
DÜNYA

Hırvatistan’da halk sandık başına gitti

Hırvatistan’da seçmenler, yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gitti

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:58:31 Güncelleme: 12:59:51

Hırvatistan’da halk, yerel seçimler için sandık başına gitti.

Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için toplamda 47 bin 601 adayın yarıştığı seçimde, TSİ 08.00’den itibaren oy kullanma işlemleri başladı.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulundan (DIP) yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de 612, ülke genelinde ise 6 bin 618 sandıkta oy kullanılabileceği belirtildi.

Seçimlere 126 siyasi parti katılırken, 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Seçimde 3 milyon 719 bin 157 seçmenin oy vermesi öngörülüyor.

DIP’in açıklamasında, seçimde 12 binin üzerinde yerli ve yabancı gözlemcinin görev yapacağı bildirildi.

Sandıklar, TSİ 20.00'de kapanacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir cisim' fırlattı
DÜNYA

Tanımlanamayan cisim fırlattı
Afganistan'da Taliban karakola saldırdı
DÜNYA

Afganistan'da Taliban karakola saldırdı
ABD'den Çin iddiası: CIA ajanlarını öldürdü!
DÜNYA

ABD'den Çin iddiası: CIA ajanlarını öldürdü!
Maria Lorena Ramirez, terlikle 500 atleti solladı!
DÜNYA

Terlikle 500 atleti solladı!
Libya'da hava üssüne saldırı: 141 ölü
DÜNYA

Libya'da hava üssüne saldırı: 141 ölü
Türk yolcu uçakta olay çıkardı, ABD savaş uçakları havalandı!
DÜNYA

Türk yolcu uçakta olay çıkardı, ABD savaş uçakları ...
Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir cisim' fırlattı
DÜNYA

TANIMLANAMAYAN CİSİM FIRLATTI
Hırvatistan’da halk sandık başına gitti
DÜNYA

HIRVATİSTAN’DA HALK SANDIK BAŞINA GİTTİ
Libya'da hava üssüne saldırı: 141 ölü
DÜNYA

LİBYA'DA HAVA ÜSSÜNE SALDIRI: 141 ÖLÜ
Maria Lorena Ramirez, terlikle 500 atleti solladı!
DÜNYA

TERLİKLE 500 ATLETİ SOLLADI!
ABD'den Çin iddiası: CIA ajanlarını öldürdü!
DÜNYA

ABD'DEN ÇİN İDDİASI: CIA AJANLARINI ÖLDÜRDÜ!
Türk yolcu uçakta olay çıkardı, ABD savaş uçakları havalandı!
DÜNYA

TÜRK YOLCU UÇAKTA OLAY ÇIKARDI, ABD SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI!