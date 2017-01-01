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ABD'den İngiltere saldırısına ilişkin açıklama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats: DEAŞ görünen bütün saldırıları üstleniyor. Biz henüz İngiltere saldırısı ve DEAŞ arasındaki bağlantıyı kuramadık

23 Mayıs 2017 Salı, 18:37:47 Güncelleme: 19:39:49 AA

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats, İngiltere'nin Manchester kentindeki terör saldırısının DEAŞ tarafından yapılıp yapılmadığı konusunda henüz kesin bir sonuca varamadıklarını bildirdi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde konuşan Coats, İngiltere'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coats, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmiş olmasına rağmen henüz bu konuda kesin bir sonuca varmadıklarını belirtti.

Coats, “DEAŞ görünen bütün saldırıları üstleniyor. Biz henüz İngiltere saldırısı ve DEAŞ arasındaki bağlantıyı kuramadık.” dedi.

Saldırının ardından İngiltere'deki ilgili birimlerle iletişim halinde olduklarını belirten Coats, saldırının intihar bombacısı tarafından düzenlendiği bilgisini teyit etti.

 

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