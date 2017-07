69 yaşındaki eski IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) bombacısı Michael Christopher Hayes, 21 Kasım 1974'te İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılan bombalı eylemlere katıldığını itiraf etti ve özür diledi.

Birmingham'da bulunan iki barda gerçekleşen ve 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı eylemler için üzgün olduğu belirten Hayes, bir eylemcinin bakış açısının anlaşılabilmesi için konuyla ilgili konuştuğunu belirtti. Hayes bombaların dinamit lokumundan yapıldığını ve 2 kişi tarafından iki ayrı bara yerleştirildiğini söyledi.

Bombaların masum insanları öldürmek için yerleştirilmediğini belirten Hayes, bombaların yerinin polise 8 dakika geç haber verildiği için ölümlerin yaşandığını, kendisinin bizzat Hagley Road'a yerleştirilen üçüncü bombayı etkisiz hale getirdiğini öne sürdü.

Olayda hayatlarını kaybedenlerin yakınları Hayes'in itiraflarını yüreksiz ve karaktersiz bulduklarını belirterek özrü kabul etmedi.

"PATLAYICILAR KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞTIM"

IRA'nın İngiltere'de yaptığı eylemler için 'kolektif bir sorumluluk' aldığını söyleyen Hayes, "Bombaları duyduğumuzda dehşete düşmüştük çünkü böyle olmasını istemedik. Üçüncü bombayı kendim etkisiz hale getirdim. Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmıştım. Ne yaptığımı biliyordum." ifadelerini kullandı.

Niyetlerinin masum insanları öldürmek olmadığını söyleyen Hayes, "Polise, binaları boşaltmak için gerekli zamanı verdiğimizi düşünüyorduk. Onlara yarım saat zaman verecektik. Fakat sonra 8 dakika geç kaldığımızı fark ettik. Sekiz paha biçilemez dakika." şeklinde konuştu.

Ölü sayısını duyduklarında şok olduklarını söyleyen Hayes, "Sadece kendim için değil, tüm arkadaşlarım için de özür diliyorum. Biz kimsenin canını yakmak istememiştik." ifadelerini kullandı.

Bombaları kimlerin yerleştirdiğini açıklamayan Hayes, "Geceleri uyuyabiliyorum. Çünkü ben katil değilim." dedi.

KURBAN YAKINI: O BİR KORKAK

Olayda 18 yaşındaki ablası Maxine'i kaybeden Julie Hambleton ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "O bir korkak, bu kadar basit. Masum insanların ölümü için kolektif sorumluluk alıyor ama kimin yaptığını söylemiyor. O korkak ve karaktersiz. Bize hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey itiraf etmedi." dedi.

İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilen saldırılarda, yoğun olarak tercih edilen The Mulberry Bush ve Tavern in the Town isimli iki bar bombalanmış, bombalamalar sonucunda 21 kişi hayatını kaybetmiş ve 182 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı resmi olarak üstlenen bir örgüt olmadı ancak IRA'nın ardıllarından olan Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'ndan üst düzey bir isim, 2014 yılında 'uğruna savaştığımızı iddia ettiğimiz her şeye karşıydı' sözleriyle saldırıyı itiraf etmişti. Saldırının ardından saatler içinde yakalanan 6 İrlandalı, yargılama süreci sonrasında ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

ira birmingham saldırısı

michael christopher hayes kimdir

İrlanda Cumhuriyet Ordusu