ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti. İki ülke arasında terörizmin finansmanına ilişkin ortak bildiri imzalandı.

Doha ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Tillerson, "Katar'ın pozisyonunun oldukça net olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu pozisyon çok makul." ifadelerini kullandı.

İstanbul ziyaretinin ardından Katar krizinde arabuluculuk görevi izlenen Kuveyt'e giden Tillerson, buradan Doha'ya geçmişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır dışişleri bakanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.