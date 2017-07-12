Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır Dışişleri Bakanları, ABD'li mevkidaşları Rex Tillerson ile Cidde'de bir araya gelerek Katar krizini görüştü.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Cidde'ye günübirlik resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'a ambargo uygulayan dört ülkenin dışişleri bakanıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapılmazken, bakanların görüşmede Katar krizini tüm yönleriyle ele aldığı belirtildi.

Toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra terör ve terörün finansmanıyla mücadele ve bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.

Akşam saatlerinde Cidde'deki temaslarını tamamlayan Tillerson, Kuveyt'e hareket etti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Körfez temasları çerçevesinde dün de Katar'ı ziyaret etmişti. Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya gelen Tillerson, Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zaptını imzalamıştı.