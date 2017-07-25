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Ukrayna'dan Donald Trump'ın iddialarına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı destekleyerek, Trump'ın seçim kampanyasını sabote etme girişiminde bulunduğunu iddia etmişti, Ukrayna'dan yanıt geldi

25 Temmuz 2017 Salı, 21:22:06 Güncelleme: 21:32:12 DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiasına Ukrayna'dan yalanlama geldi.

DHA'nın haberine göre; Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Ukrayna'nın ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı destekleyerek, Trump'ın seçim kampanyasını sabote etme girişiminde bulunduğunu öne süren Trump, konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Ukrayna ABD Büyükelçiliği, "Ukrayna hükümeti ABD'de 2016 seçimlerinde hiçbir adayı desteklemedi. Ukrayna, ABD'nin iki partisiyle verdiği desteğinden dolayı minnettar" açıklamasını yaptı.

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