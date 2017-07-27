PORTEKIZ’de bir mahkemenin kadınların tepkisini çeken “50’sinden sonra kadınlar için cinsellik önemli değildir” yönündeki hükmü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) döndü. Salı günü yayınladığı bir kararla, yaşı ilerleyen bir kadının cinsel yaşamının öneminin azaldığı hükmüyle karar veren Portekiz’deki yargıçları, cinsel ayrımcılıktan dolayı suçlu buldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Portekizli Maria Morais, 1995 yılında hastanede yaşadığı tıbbi ihmal üzerine cinsel yaşamını sürdüremediği şikâyetiyle dava açmıştı. Başkent Lizbon’da görülen davada yargıçlar Morais’nin yaşının 50’yi geçtiğine işaret edip cinsel yaşamının müştekinin yaşamında “o kadar da önemli olmadığı” hükmüne varmıştı. Portekizli kadın siyasetçiler kararı “Taliban içtihadı” olarak nitelemiş, ardından dava iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine AİHM’ye taşınmıştı. AİHM, Portekiz hükümetini Morais’e 5 bin Euro (20 bin TL) tazminat ödemeye de mahkûm etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

PORTEKİZ