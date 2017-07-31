Aylardır sosyalist Maduro hükümetine karşı protestolarla sarsılan Venezuela, 120 kişinin hayatını kaybettiği 4 aylık bir sürecin ardından tarihinin en kritik seçimlerinden birini geride bıraktı.

Muhalefetin kontrolündeki Kongre'yi devre dışı bırakacak olan Kurucu Meclis seçimleri, yoğun şiddet olayları eşliğinde yapıldı. Protestolarda içlerinde muhalif bir gençlik lideri ile hükümet yanlısı bir adayın da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasayı yeniden yazmak olduğunu söyleyerek, anayasanın yeniden yazılması için Kurucu Meclis oluşturulmasını önermiş ve 30 Temmuz'da seçimlerin yapılacağını açıklamıştı.

Muhalefet ise Maduro'nun otoriter yönetimini güçlendirmek için Kurucu Meclis seçimine gittiğini belirterek, halktan sandığa gitmesini istememişti. Bu tartışmalar arasında yapılan seçimin ardından Maduro yönetimi katılımın yüzde 41 olduğunu iddia ederken, muhalefete göre ise kamu görevlilerinin sandığa gitmeye zorlanmasına karşın bu rakam yüzde 12.

Hükümet ve Seçim Kurulu'nun 8 milyon oy kullanıldığını açıkladığı ülkede, muhalefet 2 milyon oy kullanıldığını iddia ediyor. Saygın, bağımsız bir gözlem kuruluşu ise 3.6 milyon kişinin sandığa gittiği yönünde görüş bildirdi.

Hükümet temsilcileri seçim zaferini, "Artık bir Kurucu Meclis'imiz var" ifadeleriyle duyurdu.

MADURO: ARTIK TOPYEKÜN BİR SAVAŞTAYIZ

Yaşanan olaylara rağmen Maduro hükümeti seçimlerin bir başarı olduğunu ve katılımın 'olağanüstü' seviyede olduğunu duyurdu. Maduro, oy kullanırken yaptığı açıklamada, "Artık topyekün bir savaşın içerisindeyiz ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki tartışmalı seçimlerle ilgili ABD'den bir açıklama geldi. Daha önce Maduro hükümetinin 13 üyesine yönelik yaptırımlarını açıklayan Washington, ülkenin petrol endüstrisini hedefleyen yeni yaptırımlar üzerine çalıştıklarını duyurdu.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, seçimi 'sahte seçim' olarak tanımladı ve meşru olmayan hükümeti kabul etmeyeceklerini belirtti.

Venezuela daha önce bölgesel ekonomik bir blok olan Mercosur'dan, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ın insan hakları endişeleri nedeniyle uzaklaştırılmıştı.

— Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017