Türkiye-İran sınırına, kontrolsüz geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılacak olan yaklaşık 144 kilometrelik duvarın inşaatına başlandı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin ile İran sınırında yapımına başlanan güvenlik duvarı inşaatında incelemelerde bulundu.

Güvenlik duvarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Elban, 4. Hudut Tabur Komutanlığını da ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasındaki protokol çerçevesinde TOKİ tarafından Ağrı ve Iğdır arasında, beş ayrı etap halinde "güvenlik duvarı" inşa edilecek.

Sınırdan kontrolsüz geçişlerin önlenmesi için inşa edilecek olan yaklaşık 144 kilometrelik güvenlik duvarının ilk etabı ekim ayında tamamlanacak.

Arkasında güvenlik güçlerinin devriye atması amacıyla "güvenlik yolu" da inşa edilecek duvar boyunca yerleştirilecek 15 kapıda kurşun geçirmez camlar bulunacak.