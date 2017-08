Broadwayli şarkıcı ve oyuncu Barbara Cook, Manhattan'daki evinde solunum yetmezliğinden dolayı 89 yaşında hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; Cook, "The Music Man," "She Loves Me" ve "Candide" müzikallerinde yer alan yıldız, 1957 yılında "The Musician Man" isimli müzikalde Tony ödülüne layık görülmüştü.

BARBARA COOK KİMDİR?

25 Ekim 1927 Atlanta Georgia doğumlu olan Barbara Cook, özellikle 1955 yılındaki Plain and Fancy, 1956'daki Candide ve 1957'deki The Music Man müzikallerindeki performansıyla dünyanın en çok dikkat çeken Broadway sanatçılarından biri olmuştu.

1970'lere kadar bir tiyatroda müzikal hayatına devam eden Barbara Cook, burada kabare ve konser sanatçılığı kariyerine de başladı. Çok sayıda kaset ve plak kaydı da bulunan Barbara Cook, lirik soprano sesiyle hafızalara kazındı.

1952 yılında sanat öğretmeni David LeGrant ile evlenen Barbara Cook'un, 1965 yılında boşandığı eşinden Adam isminde bir oğlu var.

Barbara Cook

Barbara Cook kimdir

broadway