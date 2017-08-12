Kuzey Kore'nin Ağustos ortasında vurmak için hazırlık yaptığını açıkladığı Pasifik'teki ABD adası Guam'da gergin bekleyiş sürüyor.

Füze saldırısı beklentisinin yaşandığı adada, bir uyarı broşürü yayınlandı ve ada sakinlerine bir saldırı durumunda neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

'Yaklaşan Füze Tehdidine Hazırlık' başlığı taşıyan broşürde, bir füze saldırısı durumunda beton bir binada, mümkünse yeraltında, saklanmaları ve aksi söylenene kadar oradan çıkmamaları istendi. Rehberde ayrıca ada sakinlerinden, bir ilk yardım çantası oluşturmaları ve sakin kalmaları da isteniyor.

Guam Sivil Savunma Ofisi tarafından dağıtılan bildiride, füze saldırısına dışarda yakalananların yere yatıp kafalarını korumaları gerektiği belirtilirken, "Işığa ya da alev topuna bakmayın. Bu sizi kör edebilir" ifadeleri yer alıyor.

Bildiride nükleer saldırı durumunda ada sakinlerinin vücutlarındaki radyoaktif maddeyi atması için bol su ve sabunla yıkanmaları ancak vücutlarını kazımamaları ve ovmamaları gerektiği belirtiliyor.