İran'da kadınların uyması gereken bir kıyafet kuralı var. Başörtüsü takmak, uzun pantolon giymek ve kalçalarını örten bir ceket giymeleri şart. Ama 'Annenin Cenneti' adı verilen parkta böyle bir zorunlulukları yok. Yalnızca kadınların gidebildiği park, başörtülerini, üstündeki ceketlerini bir kenara bırakabilecekleri bir alan. Tahran'da 2008 yılında açılan park, daha sonra komşu şehirlere de yayıldı. Şimdi İsfahan gibi popüler şehirler olmak üzere 5 tane park var.

Tahranlı kuaför Laleh, "Başörtümü çıkarmayı seviyorum." diyor, İran merkezindeki bir parkta arkadaşlarıyla bir piknik masasında otururken... "Burada ince kıyafetler giyebiliyorum, gerçekten çok eğlendiğim bir özgürlük." Yanındaki bir grup kadın ise, dar kot pantolonlar ve tişörtler gitmiş, yüksek sesli müzikle, kendilerini müziğin ritmine kaptırmış dans ediyor. "Başörtüsünden nefret ediyoruz. Örtünmeden bir yerlere yürüyebilmek, spor yapabilmek, güneşlenmek bizi çok mutlu ediyor." diyor.

Burada kadınlar çardaklarda öğle yemeğini yiyip, uzmanlar eşliğinde fitness yapabiliyor, hafif içecekler satın alabildikleri bir büfeleri var, çocuklarıyla ilgilenebiliyorlar. Şortlu, mini etekli kızlar da var ama, başörtüsü ve üzerindeki ceketleri hiç çıkarmayanlar da... Mavi üniformalı kadın görevliler ise her şeyi gözetliyor, çünkü fotoğraf çekmek kesinlikle yasak.

Kadınlar yine de bu parkların erkekler tarafından yapılmasından rahatsız. "Bizim pek çok kadın mimamırımız ve şehir planlayıcımız var, ama onlara fikri bile sorulmadı" diyorlar. Yine de bu parklarda yer bulmak biraz sıkıntılı, çünkü her zaman yakınlardaki binalardan, balkonlardan, camlardan erkeklerin onları görebilme riski var. Bu yüzden genellikle erken giderek, uygun yer bulmaya çalışıyorlar.

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Mothers Paradise

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