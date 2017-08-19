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Rusya'da bıçaklı saldırı!
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Son Dakika: Rusya'da bıçaklı saldırı!

Rusya'da bıçaklı saldırı!

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:56:21 Güncelleme: 12:32:00 HABERTURK.COM

Rusya'nın kuzeyindeki Surgut bölgesinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 11.20'de gerçekleştirilen saldırıda saldırgan, yoldan geçen 8 kişiyi yaraladı. Polis saldırganı öldürdü.

Ayrıntılar geliyor..

 

  • rusya
  • son dakika
  • Saldırı
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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 28 saniye önce
    Acaba bizde de böyle bir olay olsa Rusya'daki haber siteleri yayınlar mı
  • Misafir 3 dakika önce
    polis saldırganı öldürüdü. bak bize böyle lazım sorun burada
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