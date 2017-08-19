Rusya'da bıçaklı saldırı!

Rusya'nın kuzeyindeki Surgut bölgesinde bıçaklı saldırı düzenlendi.
Yerel saatle 11.20'de gerçekleştirilen saldırıda saldırgan, yoldan geçen 8 kişiyi yaraladı. Polis saldırganı öldürdü.
— Darren Oatway (@DarrenOatway) August 19, 2017
Ayrıntılar geliyor..
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YORUMLAR 2
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Misafir 28 saniye önceAcaba bizde de böyle bir olay olsa Rusya'daki haber siteleri yayınlar mı00
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Misafir 3 dakika öncepolis saldırganı öldürüdü. bak bize böyle lazım sorun burada00