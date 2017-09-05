BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakan'da etnik temizlik riski bulunduğunu belirterek durumun o seviyeye ulaşmamasını umduğunu söyledi.
Guterres, günlük programında yer almamasına rağmen Myanmar ve Kuzey Kore'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapmak amacıyla BM'de basın toplantısı düzenledi.
"Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan insan hakları ihlalleri, güvenlik sorunları ve insani durumla ilgili derin endişe duyuyorum." diyen Guterres, bu eyalette uzun süredir devam eden "ayrımcılık, umutsuzluk ve aşırı yoksulluğun" farkında olduklarını belirtti.
Myanmar güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığına ve ayrım gözetmeden saldırdığına yönelik raporlar aldıklarını ifade eden Guterres, "Bu eylemler ancak radikalizmi artıracak." dedi.
Guterres, umutsuzluk ve zulümden kaçan yaklaşık 125 bin kişinin Bangladeş'e sığındığını, çok sayıda kişinin yolda hayatını kaybettiğini vurguladı.
Rohingyaların yaşadığı çileye çözüm bulunmamasının mevcut yarayı daha da derinleştirdiğini kaydeden Guterres, "Myanmar'daki şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi ve atılmasını tavsiye ettiğim adımlara ilişkin konuları BM Güvenlik Konseyine mektupla bildirdim. Uluslararası toplum, daha fazla şiddet olayının yaşanmaması ve soruna bütüncül çözüm bulunması için birlikte çaba göstermeli." diye konuştu.
Myanmar otoritelerine de seslenen Guterres şunları söyledi:
"Myanmar'daki yetkililer bu şiddet kısır döngüsünü kırmak için kararlı adımlar atmalılar ve tüm ihtiyaç içinde olanlara insani yardım ulaştırılmasını ve güvenliği temin etmeliler. Kendilerine, hayat kurtaran insani yardım hizmetlerinin kesintisiz girişine izin vermeleri çağrısı yapıyorum. Ayrıca bu krizin temelinde yatan sorunlara çözüm bulunması için hayata geçirilecek etkili planlar ertelenemez. Arakan'daki Müslümanlara vatandaşlık ya da en azından şimdilik normal bir hayat sürmelerini temin edecek yasal statü verilmesi hayati önem taşıyor. Seyahat etme özgürlüklerini kazanmaları, çalışma hayatına girmeleri, eğitim ve diğer hizmetlerden faydalanmaları için bunlar sağlanmalı."
Guterres, Arakanlı sığınmacılara kapılarını açan Bangladeş'e zor durumdaki insanlara yardım ulaştırma çağrısı yaparak BM'nin gereken desteği sağlayacağı sözünü verdi.
Arakan'da etnik temizlik riski olup olmadığı sorusu üzerine de Guterres, "Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum. Myanmar'daki sivil ve askeri otoritelere, bu şiddete son vermeleri çağrısı yapıyorum. Bu krizin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini düşünüyorum."
- Antonio Guterres
- birleşmiş milletler
- Arakan
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