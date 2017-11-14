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EN HIZLI 10 OTOMOBİL

Öte yandan dünya otomotiv piyasasında her ne kadar son dönemde elektrikli, çevreci ve tasarruflu otomobillere bir kayış olsa da, firmalar hız tutkunlarını unutmuyor. Her geçen yıl son hızları artan ve daha güçlü halen gelen bu otomobiller göz kamaştırıyor.

Peki dünyadaki en hızlı 10 yol otomobili hangisi? İşte maksimum hızı saatte 447 km'ye kadar ulaşan ve pistlerde değil yollarda her an görebileceğimiz o araçlar.