Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı

2 | 22

Gazete Habertürk'ten Bürde Özçakır'ın haberine göre Türkiye’de son yıllarda yayımlanan makalelerin, etki değeri düşük dergilere kayması nedeniyle sıralamada ilk 100’e ve ilk 500’e girebilen Türk üniversitesi yer almadı. İşte o sıralarma...