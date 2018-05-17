Şu anda boy sıralamasında 2,51 metre ile dünyada ilk sırada yer alan Sultan Kösen, eşinin tüp mide ameliyatı için Eskişehir’e geldi.
İHA'nın haberine göre hastanede gerekli tetkikleri yaptıran eşi Merve Kösen, burada başarılı bir ameliyat geçirdi.
Kösen, Genel Cerrahi Uzmanları Dr. İhsan Oruk, Dr. Tolga Hüner ve Dr. Raif Orhan tarafından ameliyat edildi. Eskişehir’i mükemmel bulduğunu söyleyen Sultan Kösen, eşinin iyileşmesinin ardından Eskişehir’den ayrıldı.
“BÜTÜN HASTANE ÇALIŞANLARINA ÇOK MİNNETTARIZ”
Hayatlarında ilk kez Eskişehir’e geldiklerini söyleyen Sultan Kösen, “Gerçekten Eskişehir çok güzeldi, çok temiz bir şehir ve insanları çok nazik. Ben burada tedavi oldum. Eşim kiloluydu. Kiloları nedeniyle pek çok şikayeti vardı. Tansiyonu yükseliyordu. Hastanede tüm tetkikler yapıldıktan sonra obezite teşhisi koyuldu. Tüp mide ameliyatı yaptırdık. İnşallah eşim kilolarından kurtulur ve sağlıklı hayatına geri döner.
Hastane personeli ve hekimlerimiz çok ilgiliydi. Çok çok sevdim ben burayı. Biz yaklaşık 2 haftadır buradayız. Çok güzel zaman geçirdik. Hemşire ve doktorlarla arkadaşmışız gibi bir ortam vardı burada. Çok minnettarız bütün hastane çalışanlarına, yönetim kuruluna, doktorlarına, hemşirelerine. İyi ki varlar, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.
“ESKİŞEHİR’E HAYRAN KALDIM”
Eskişehir’i çok sevdiğini ve buraya hayran kaldığını ve Türkiye’nin en kaliteli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Sultan Kösen, “Eşim hiç acı çekmeden hiç sıkıntı yaşamadan ameliyat oldu. Şimdi çok iyi. Biz de bugün taburcu olacağız ve buradan gideceğiz. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk işinde çok iyi bir hekim. Eşim çok iyi. Artık normal şekilde yemek yiyebiliyor, işlerini yapabiliyor. Eskişehir ile arabada bir tur atabildik. Ben çok yürüyemediğim için araba ile dolaştık, ama gerçekten çok güzel bir şehirdi. Ben hayran kaldım yani. Türkiye’nin en temiz, en güzel, en kaliteli şehirlerinden biri Eskişehir” dedi.
“ŞU ANDA GENEL DURUMU GAYET İYİ”
Merve Kösen’in ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk ise obezite hastalığında en çok tercih edilen tüp mide ameliyatı olduğunu söyleyerek şu şekilde konuştu:
“Sultan Bey'in eşi bir hafta önce Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nde değerlendirildi. Morbit obezite olduğuna tüm incelemeler sonucunda karar verildi. Bize başvurma sebepleri de buydu. O yüzden 1 hafta önce morbit obezite nedeniyle Merve Kösen'i ameliyata aldık.
Ameliyatı ortalama 45 dakika sürdü. Şu anda genel durumu gayet iyi. Gıda alımına başlandı. Hiçbir sorunu yok. Sorunları olmadığı için de bugün taburcu etmeyi düşünüyoruz. Ameliyat kapalı yöntem ile yapılıyor. Bu ameliyat ile ne yapıyoruz? Laparoskopik olarak karın içerisine 4 delik ile girip bu bölgedeki belirli bir ölçüde aldığımız ölçüler ile midenin yaklaşık yüzde 80’ini alıyoruz. Mide tüp haline geliyor. O yüzden de adı tüp mide zaten. Geriye 50 cc’lik bir hacim bırakıyoruz. Bu ameliyatın amacı gıda alımını azaltmak.”
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