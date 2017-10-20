İstinaf Mahkemesi Balyoz davasında 3 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraatına karar verilen CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e haksız tutuklulukta kaldığı süre için verilen 89 bin liralık tazminatı az buldu. Mahkeme tazminatı toplamda 205 bin liraya yükseltti. Yerel mahkeme tarafından verilen 39 bin liralık maddi tazminat 25 bin liraya düşerken, 50 bin liralık manevi tazminat ise 180 bin liraya yükseltildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Balyoz davası kapsamında 3 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak Maliye Hazinesi aleyhine 1,5 milyon liralık maddi ve manevi tazminat talepli dava açtı. Tazminat davasına bakan İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen Nisan ayında Dursun Çiçek'e 39 bin 361 lirası maddi, 50 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 89 bin 361 lira tazminat ödenmesine karar verdi.
205 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI
Çiçek tazminat miktarını az bularak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yerel mahkemenin 50 bin lirası manevi ve 39 bin 361 lirası maddi tazminat hükmünü kaldıran istinaf mahkemesi, manevi tazminat tutarını 180 bin liraya yükseltirken, maddi tazminat tutarını ise 25 bin liraya düşürdü. Çiçek'e toplamda 205 bin liralık tazminat ödenmesine karar verildi.
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