ABD’nin Güney Carolina Eyaleti, iç çamaşırı veya vücudun mahrem bölgelerinin görünmesine yol açtığı gerekçesiyle düşük bel pantolon giyilmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Florida ve New Mexico’da gençlerin bu pantolonlarla okula girişlerine izin verilmeyeceği açıklanmıştı. Fort Worth’ta ise toplu taşıma araçlarına binilmesi yasaklandı.

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