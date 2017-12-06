Düzce'de bir kişi fabrikasında çıkan yangını karla söndürmeye çalıştı

Düzce'de bir tel örgü fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA'nın haberine göre, D-655 karayolu Kabalak mevkisindeki Mürsel Bayraktar'a ait tel örgü fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın tamamını saran yangını ihbar alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelirken kara saplanan bir itfaiye aracı, traktörlerin yardımıyla yola devam edebildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada fabrikaya gelen Mürsel Bayraktar'ın, kar atarak yangını söndürmeye çalıştığı görüldü. Öte yandan fabrikanın, kar yağışı nedeniyle bugün kapalı olduğu öğrenildi.