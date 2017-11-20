Düzce'de bir kişi tartıştığı eşi ve kız kardeşini baltayla yaraladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Değirmentepe köyünde oturan S.K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi ile kız kardeşini balta ile yaraladı.



DHA'nın haberine göre olay, dün gece meydana gedi. Gece eve gelen S.K., eşi D.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken sesleri duyarak eve gelen S.K.'nın kız kardeşi M.B., ağabeyi ile yengesini ayırmaya çalıştı. S.K., tartışma sırasında dışarıya çıkıp bahçede bulunan baltayı alarak tekrar içeri girdi. S.K., baltayla eşine ve kız kardeşine saldırdı. Omuz ve kol kısmından yaralanan D.K ile kolundan yaralanan M.B, komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.K. ve M.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan S.K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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