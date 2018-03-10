e-Devlet bünyesine yeni bir hizmet daha ekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İletişim Merkezi "MEBİM 147", 31 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden de hizmet verecek. e-Devlet daha önce mira sorgulama, şehit sorgulama ve soy bilgisi sorgulama hizmetlerini de eklemişti.

MEBİM 147 NEDİR? NASIL SORGULANIR?

Van'da 2012'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal sorumluluk projesi olarak hizmete açılan "MEBİM 147" çağrı merkezi, depremzedelerin hayata tutunarak yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı oldu.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme başvurusu, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti en geç 3 gün içinde sonuçlandıran "MEBİM 147", kuruluşunun 6. yılında yeni bir platformda da hizmete başlayacak.

"MEBİM 147", 31 Mart itibarıyla e-Devlet entegrasyonuna geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen "MEBİM 147" hizmetlerinde e-Devlet ile hizmet kalitesinin daha da artırılması amacıyla Türkiye genelinde il, ilçe milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ile yetkili kullanıcılara eğitim toplantıları düzenleniyor.

Samsun'daki toplantı

"MEBİM 147" İletişim Merkezi Samsun Bilgilendirme Toplantısı, Canik Kültür Merkezi'nde MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürlerinin katımıyla gerçekleştirildi.

Azdiken, buradaki konuşmasında, çalışanların yakın ilgisi sayesinde "MEBİM 147" ile 6 yılda 12 milyon kişiye hizmet verildiğini, vatandaşlar ile 41 milyon 645 bin dakika görüşme sağlandığını vurguladı.

Gelen çağrıların yüzde 90,4'ünün bilgi edinme, yüzde 3,56'sının talep, yüzde 4,1'inin görüş ve öneri, yüzde 1,94'ünün ihbar ve şikayetlerden oluştuğunu aktaran Azdiken, 6 yılda iletişim merkezinden 600 bine yakın öğretmenin ve yaklaşık 29 bin okul idarecisinin hizmet aldığını belirtti.

İletişim Merkezine yapılan başvuruların yüzde 94'ünün ilk görüşme esnasında cevaplandırıldığına dikkati çeken Azdiken, bu kapsamda Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının iş yükünün büyük oranda azaltıldığını söyledi. "MEBİM 147" memnuniyet oranının yüzde 88,8'e yükseldiğini aktaran Azdiken, merkezin, European Call Center Management Association tarafından her yıl düzenlenen "Avrupa İletişim Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri" kapsamında ilk 8'de yer aldığının altını çizdi.

Okula gönderilmeyen öğrencilerin sesi

Azdiken, okula gönderilmediği iddiasıyla İletişim Merkezini arayan öğrencilerin başvurularının incelendiğini ve bu kapsamda 639 öğrencinin eğitim öğretim hayatına devam etmesinin sağlandığını kaydetti. Azdiken, ayrıca yaşça örgün eğitim dışına çıktığı tespit edilen 11 bin 108 vatandaşa eğitimin her şartta mümkün olabildiği ve açık öğretim kurumları aracılığıyla eğitime devam edilebileceği bilgisinin verildiğini aktardı.

Emine Azdiken, "31 Mart itibarıyla 'MEBİM 147' kanalıyla oluşturulan başvurulara yanıtlar, e-Devlet üzerinden yazılı olarak da vatandaşlara iletilebilecek. Çağrılara yanıtlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatınca oluşturulacak." bilgisini paylaştı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Esen ise "MEBİM 147"nin öğretmenlerin ya da paydaşların şikayetlerini bildirdiği bir merkez olmanın ötesinde görüş, öneri ve tavsiyelerin iletildiği bir iletişim merkezi haline geldiğine vurgu yaptı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER