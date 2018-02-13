e-müfredat sisteminde tüm il, ilçe ve okullarda kurum ve zümre toplantıları ile yıllık planların işlemleri yapılıyor. Öncelikli olarak Ankara'da başlayan pilot uygulama şimdi tüm Türkiye için uygulamaya konuldu. Ancak e-müfrdat giriş sisteminde yaşanan sorun, e-müfredat'ı gündem konusu haline getirdi. E-müfredat ile ilgili sorunun ne zaman çözüleceğiyle ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

E-MÜFREDAT SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-mufredat.meb.gov.tr adresinden erişilen e-müfredat'a dış kullanıcılar güvenlik kodunun ardından kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilir. MEB personeli için giriş ise MEBBIS sistemine yönlendirilerek yapılıyor. MEB personeli güvenlik kodunu girdikten sonra MEBBİS kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapabilir.

MEB'DEN E-MÜFREDAT'TA ZÜMRE MODÜLÜ OLUŞTURMAYA YÖNELİK AÇIKLAMA

MEB'de "Millî Eğitim Bakanlığı eğitim bölgeleri yönergesi ile eğitim kurulları ve zümreleri yönergelerinin e-kurul ve zümre modülü üzerinden uygulanmasına ilişkin duyuru" başlığı altında şu ifadelere yer verilmişti:

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi ile Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 2017/Ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Tüm eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimiz ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimizin iş ve işlemlerini adı geçen Yönergeler hükümleri ve ekleri takvime göre yürütmeleri gerekmektedir.

Ancak, söz konusu Yönergelerde geçen e-Kurul ve Zümre Modülü Ankara ilinde il ve ilçe olarak tümünde, eğitim kurumu düzeyinde ise bazı ilçeleri kapsamında http://e-mufredat.meb.gov.tradresindeki Yıllık Plan Modülü üzerinden pilot uygulama ile hizmete sunulmuştur. Sistemin tüm eğitim kurumlarına yaygınlaştırılabilmesi için bir dizi hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması, kademeli olarak sisteme giriş yapılmasının sağlanması, sistemin teknik ve idari yönetimi ile sistem üzerindeki yük testinin izlenmesi ve sonucuna göre tüm illerimizin sisteme dâhil edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, söz konusu modül 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içinde; öncelikle pilot uygulamanın yapıldığı Ankara ilinde il, ilçe ve eğitim kurumları; Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Giresun ve Kırşehir illerinde ise eğitim kurumları hâriç il ve ilçe düzeyinde kullanılacak, gerekli görülen hizmet içi eğitim çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak, pilot uygulamalar genişletilecek, eğitim kurumu/ilçe/il düzeyinde sistemin teknik ve idari yönetimi ile yük testi izlenecek, ilerleyen zaman dilimi içinde tüm eğitim kurumlarımız sisteme dâhil edilmiş olacaktır.

Henüz sisteme giriş yetkisi bulunmayan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz ile eğitim kurumlarımız sistem üzerinden yapmaları gereken iş ve işlemlerini, sisteme giriş yetkileri verilinceye kadar yapılageldiği şekilde yürüteceklerdir.

Yönetici ve öğretmenlerimize önemle duyurulur.

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