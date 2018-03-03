e-Okul giriş ekranı, milyonlarca öğrenci ve öğretmen tarafından araştırılıyor. Sisteme not ve bilgi girişi yapmak isteyen öğretmenler ile notlarını ve birçok bilgisini görüntülemek isteyen öğrenciler, sisteme nasıl giriş yapılacağını öğrenmek için internette "e-Okul giriş" aramasını arttırdı. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul öğretmen girişi ve öğrenci giriş ekranı!

e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul giriş işlemi için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Ekranın sol tarafında Yönetim Bilgi Sistemi (öğretmen girişi) ve Veli Bilgilendirme Sistemi (öğrenci ve veli girişi) yer almaktadır.

e-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu iki ekrandan hangisine giriş yapılacaksa, orada istenen bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Öğretmen girişi için kullanıcı adı ve şifre, öğrenci girişi için ise T.C. Kimlik Numarası ve Öğrenci Okul Numarası istenmektedir.

Sisteme girdikten sonra bir aşama daha bulunmaktadır. Bu aşamada da öğrencilerin eğitim ve kimlik bilgileri sorulmaktadır. Burada cilt no, aile sıra no, öğrenci okuduğu şube, nüfus kayıtlı olduğu il/ilçe ve öğrenci fotoğrafı yer almaktadır.

e-OKUL SİSTEMİNDE NELER YAPILABİLİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinde öğrencinin her türlü eğitim bilgisine ücretsiz bir şekilde ulaşmak mümkündür. Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları, Nakil Durumu, Şube Yazılı Ortalamaları, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon Yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgileri, Pansiyon İzin Bilgileri ve Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi gibi birçok bilgi görüntülenebilmektedir.

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