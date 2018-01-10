e-Okul giriş ekranı, öğrenciler ve veliler tarafından özellikle son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği karne gününe çok az bir süre kaldı ve bu süre zarfında öğrenciler son not durumunu kontrol ediyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş işlemi ve detaylar.

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul giriş işlemi, karnelerin alınmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Sisteme nasıl giriş yapacağını araştıran öğrenciler ve veliler, internet üzerinde "e-Okul giriş" ve "e-Okul VBS giriş ekranı" aramalarını arttırdı.

e-Okul giriş işlemi için ilk olarak "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi bölümünde istenen bilgileri doğru girmek gerekmektedir.

İstenen bilgiler öğrenci T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodudur. Bu bilgileri doğru girdikten sonra ilk aşama tamamlanacak ve giriş için ikinci aşama ekrana gelecektir.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İkinci aşamada öğrenciye dair bilgiler istenecektir. Bu bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, öğrencinin nüfusa kayıt olduğu il veya ilçe, öğrencinin okuduğu sınıf şubesi, cilt no ve aile sıra no yer almaktadır. Bu bilgileri de girdikten sonra öğrencinin fotoğrafı seçilir ve sisteme giriş yapılır.

e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala, hangi belgeyi alacağını öğrenmek ve ortalama hesabı yapmak isteyen öğrenciler, takdir teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapılacağını da araştırmaya başladı.

Takdir teşekkür hesaplama işlemi için tüm öğretmenlerin e-Okul sistemine tüm notları girmesi gerekmektedir. Notlar girildikten sonra derslerin ortalama puanları ortaya çıkar ve yıl sonu başarı puanına bakılır.

Yıl sonu başarı puanı 85,00 ile 100 puan arasında olursa takdir belgesi, 70,00 ile 84,99 puan arasında olursa da teşekkür belgesi alınır.

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